Kilis'te adaylar ikinci oturumda ter döküyor

Kilis'te adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında ter döküyor.

YKS'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Kilis'te de saat 10.15'te başladı. Sınavım ikinci gününde de adaylar, sınava girecekleri okullara erken saatlerde geldi. 180 dakika sürecek olan sınavda adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru olmak üzere toplamda 160 soruyu doğru cevaplamak için ter döküyor.