Kilis'te ağaçlar budanıyor

Park Bahçe İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, kent merkezinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım, ağaç budama, ağaç dikimi ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Belediye yetkilileri, ağaçların belediye çalışanları tarafından budandığını, vatandaşların ağaç budamamalarını istediklerini ifade etti.