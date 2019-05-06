Kilis'te “Ahıl Adama Sermiye” konulu tiyatro gösterisi

Kilis’te, Çeled Uşaglar Tiyatro Okulunun hazırlamış olduğu “Ahıl Adama Sermiye” konulu tiyatro gösterisi düzenlendi.
Kilis'te, Çeled Uşaglar Tiyatro Okulunun hazırlamış olduğu “Ahıl Adama Sermiye” konulu tiyatro gösterisi düzenlendi.
Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde Kilis Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Çeled Uşaglar Tiyatro Okulunun hazırlamış olduğu “Ahıl Adama Sermiye” konulu tiyatro gösterisi Kilis halkının yoğun ilgisini gördü.
Tiyatro gösterisine katılanlar, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.