Kilis'te Akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında, 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bektaş Tepe ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan bütün akademik personel katıldı.

Rektör Karacoşkun; iktisat, işletme, lojistik gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin bir adım daha önde olmak için mutlak surette yabancı dil bilmesi gerektiğini vurguladı. İlerleyen dönemlerde bir yabancı dilin bile yeterli olmayacağına, ikinci yabancı dilin gerekeceğine değindi.

Yapılan akademik araştırmaların, yazılan bilimsel kitapların önemine değinen Karacoşkun; akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için gerekli olan ortamın her zaman sağlanacağını belirtti.

Toplantının soru cevap kısmında, İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi'ni daha ileriye taşıyacak projeler ve çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantı; Rektör Karacoşkun'un göreve yeni başlayan ve akademik yükselme alan akademisyenlerimize hediye takdim etmesi ile sona erdi.