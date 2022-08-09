Kilis'te Akıllı Bisiklet projesi

Proje çerçevesinde Kilis genelinde 2 adet istasyon kurulurken, Ahmet Taner Kışlalı Parkı Kızılay Kan Merkezi Yanında 10 adet bisiklet, Fıstıklı Parkta 10 adet bisiklet olmak üzere Kilis halkına hizmet veriyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2019 yılında “Kent İçi Trafikte Bisiklet ile Yeni Bilinç Oluşturulması Projesi” hazırladıklarını pandemi nedeniyle yeni faaliyete geçtiğini ifade ederek, “Kilis'te 2 istasyonda faaliyete geçti. Üniversitenin yanındaki Kızılay Kan Merkezinin yanında diğer ise Fıstıklı parkın yanında istasyon oluşturuldu. İstasyonları ilerleyen zamanlarda dahada attıracağız. Her istasyonda 10'ar bisiklet var. 50 TL yıllık abone ücreti ödendikten sonra ilk 30 dakika ücretsizdir. Kredi kartı ve abonelik yöntemiyle sistem uygulanıyor. İstasyonun yanında bulunan ATM cihazından yükleme yapıyorsunuz, bindikten sonra bisikleti ister buraya isterse diğer istasyona bırakıyorsunuz. Bisiklet kullanımı sağlık açısından çok önemlidir” dedi.

İstasyonun açılışından sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu bisiklete binerek, bisiklet yolunda tur attılar.