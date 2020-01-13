Kilis'te Akıllı duraklar yapılacak

Belediye Başkanı Bulut, şehir içi dolmuşlarda kart sistemine geçildiğini ifade ederek, “Bu sistem çok önemlidir. Belediye olarak bizimde kent ulaşımında katkı sunmak için çalışmalarımız olacak. Belediye olarak akıllı duraklar yapacağız. Vatandaşlarımız, durakta beklerken, o istikamete gelecek, minibüslerin nerede olduğunu, kaç dakika sonra durağa geleceklerini kurulacak ekranlardan görebilecekler. Bu nedenle vatandaşlarımız, kışın soğuğunda yazın sıcağında beklemeyecekler. Duraklar ile ilgili ihaleye çıkıyoruz. İnşallah, daha iyi bir hizmet vereceğimizi düşünüyorum. Bütün minibüs durakları akıllı durak haline getireceğiz” dedi.