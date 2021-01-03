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Kilis'te alacak verek kavgası: 1 ölü

Kilis’te, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybetti.

Kilis'te, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybetti.


Helvacıoğlu Mahallesi Şörhabil Cami civarında Kadir Sağlam ile R.Y., C.B. ve Ş.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silahla vurulan Kadir Sağlam yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı hayatını kaybetti. Olay yerinden firar eden R.Y., C.B. ve Ş.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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