Kilis'te alt yapı yatırımları tam gaz sürüyor

Başkan Ramazan, 500 bin nüfusa göre alt yapının değiştirildiğini ifade ederek, “Kilis'in 1970'li ve 1980'li yıllarda yapılmış olan şehir kanalizasyon sisteminin ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Gelecek 50 yıl için şehrimizin alt yapı ihtiyacını karşılayacak olan projelerimiz belediyemiz kaynaklarından tek bir kuruş dahi harcanmadan, tamamı almış olduğumuz hibelerle yapılıyor. . 1980'li yıllarda, 70 bin nüfusuna göre yapılmış olan mevcut şehir kanalizasyon ve yağmur suyu sistemi, artan nüfusla beraber bugün yaklaşık 206 bin nüfus var. Çok fazla baskıya maruz kalmakta ve mevcut hat bu yükü ne yazık ki kaldıramamaktadır. Şehrimizde yağmur yağdığında teraslardaki ve avlulu evlerdeki avludaki sular kanalizasyon sistemine girmektedir. Yağmur sularının kanalizasyon sistemine girmesi nedeniyle özellikle yağışın yoğun olduğu kış aylarında hatlar yeterli gelmemekte, düşük kotlu mahallelerde evleri kanalizasyon suları basmakta, vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. O dönemde kullanılan boru çapları 200'lük olarak imal edilmiş, bu sebeple günümüzde hem kapasite olarak yetersiz kalmış, hem de ekonomik ömrünü kaybetmiştir. Hat genelinde bazı noktalarda tıkanmalar ve çökmeler meydana gelmiştir. Bu problemlerin önüne geçilmesi için hayata geçirilen bu projelerde kullanılan yeni hatlar, demir donatılı beton büz boru olmakla beraber, minimum boru çapı 300'lük olmak üzere, farklı ebatlarda yer yer 1600'lük borular kullanılarak, şekilde FRIT II çerçevesinde 214 kilometre, MADAD fonu çerçevesinde 30 kilometre kanalizasyon hattı olarak projesi ile yeniledik. Kilis Belediyesi olarak gerekli iş ve işlemleri tamamlayarak hibenin kullanımını ilk olarak sağlayan belediye olmayı şükürler olsun ki başardık. Bu girişimlerimiz sonucunda MADAD fonu çerçevesinde 10 milyon Euro, FRIT II (Türkiye'de ki mülteciler için mali yardım programı) çerçevesinde 25 milyon Euro hibe kaynağı memleketimize kazandırdık” dedi.

Ramazan, Vatandaşları sabırlı olmaya, yaz ayı ile birlikte asfaltlama çalışmalarının aralıksız yapılacağını sözlerine ekledi.