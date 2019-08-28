Kilis'te Antep fıstığı hasadı başladı

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığının hasadı başlarken, yaş fıstığın kilosu 30-37 TL arasında alıcı buluyor.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. İlginç görüntülerin oluştuğu hasadın Eylül ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Fıstık üreticisi Ali Galip Özçalıcı, fıstık hasadına başladıklarını ifade ederek, “Birecik ovasında yüzde 30 randıman, Gaziantep'te yüzde 35 civarında randıman var. Geçen yıl ve bu yıl Gaziantep ile Nizip, Birecik arasını dolu vurduğu için yeteri kadar fıstık yok. Kilis'te ise bu yıl geçen yılki randımanı yakalayabileceğiz. Yaş fıstığın kilosu 27 ile 30 TL arasında değişiyor. Fiyatlar bu yıl iyi durumdadır” diye konuştu.