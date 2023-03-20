İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te arazide toplu halde dolaşan 30 göçmen yakalandı

Kilis’te jandarma ekipleri tarafından, Elbeyli ilçesinde Suriye sınıra yakın bir arazide toplu olarak dolaşan 30 kaçak göçmen yakalandı.

Kilis'te jandarma ekipleri tarafından, Elbeyli ilçesinde Suriye sınıra yakın bir arazide toplu olarak dolaşan 30 kaçak göçmen yakalandı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan çalışmalar neticesinde Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde, arazide toplu olarak hareket eden ve ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 30 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.


Yakalanan 30 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kilis İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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