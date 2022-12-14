Kilis'te arıtma tesisinin kapasitesi büyütülecek

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Sançar Biçer ile bir araya gelerek, Kilis'e gerçekleştirilecek yatırımları görüştü.

Başkan Ramazan, "Afrın Barajı deposu, içme suyu arıtma tesisi kapasite artırımı ve atık su arıtma tesisinden çıkan suyun tarımsal sulamada kullanılması konularını görüşerek taleplerimizi ilettik. Kilis büyüyen, gelişen bir şehir bu nedenle kapasitelerin attırılması için çalışıyoruz” dedi.