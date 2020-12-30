Kilis'te aroma vadisi oluşturuldu

Kilis'te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köylü vatandaşlara gelir getirici lavanta, biberiye, sumak, fıstık çamı, iğde, badem olmak üzere 63 bin fidan dikildi.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara gelir getirici ürünlerin yetiştirilmesi için aroma vadileri oluşturuldu. Aromatik bitkiler üzerine yapılan çalışmalar sonucu fidanlar toprakla buluşturuluyor.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, aroma vadisi oluşturduklarını ifade ederek, “Vadiye, fıtık çamı, sumak, lavanta, iğde fidanı dikiyoruz. Musabeyli Zeytinbağı köyüne badem dikiyoruz. Köylü vatandaşlara gelir getirici fidanlar dikiyoruz. Vatandaşlara katkı olsun diye bu tür gelir getirici fideler dikiyoruz” dedi.

Orman İşletme Şefi Ümran Ateş, İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma şefliği olarak Polateli Bağrası köyünde aroma vadisi oluşturduklarını ifade ederek, “Bu proje hazırlanırken, tıbbı aromatik bitkileri çalıştık. 30 bin lavanta, 10 bin tane biberiye, 8 bin sumak, iğde gelir getirici tıbbı aromatik bitkiler çalışıldı. Musabeyli Zeytinbağı köyünde 14 bin 820 adet badem fidanı dikildi” dedi.