Kilis'te aşırı hız kaza getirdi: 2 yaralı

Kilis'te aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktığı ileri sürülen otomobil yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada, düğüne gittiği belirtilen sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep karayolunun 25. kilometresi Küplüce köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan Fayat K. idaresindeki 46 ABP 968 plakalı otomobil yoldan çıkarak araziye devrildi. Arazide ters dönen otomobili gören vatandaşlar, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı Eren Ç. yaralandı. Otomobildeki iki arkadaşın düğüne yetişmek için hızlı oldukları ileri sürülürken, yaralılar ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.