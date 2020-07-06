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Kilis'te aşırı sıcaklar etkili

Kilis’te aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, bazı vatandaşlar gölgede banklarda oturmayı tercih ediyor.

Kilis'te aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, bazı vatandaşlar gölgede banklarda oturmayı tercih ediyor.


Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde aşırı sıcaklar etkili oluyor. Kilis'te son 3 gündür etkili olan aşırı sıcaklar yüzünden vatandaşlar, gölge yerleri tercin ediyor. Gün içerisinde 35-38 arasında değişin aşırı sıcaklar nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıkmaz iken bazı vatandaşlarda gölgede banklarda oturarak zaman geçiriyor. Aşırı sıcakların Kilis'te bir süre daha etkili olacağı bildirildi.

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