Kilis'te aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Kilis'te, etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçları da zarar görüyor. Vatandaşlar, sayaç ile boruları yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korumaya başladı.

Kilis'te önceki günden itibaren etkili olan hava soğukluğu nedeniyle bu günlerde su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmakta ve vatandaşın mağdur oluyor. Kilis Belediyesi yetkilileri, su sayacı, abone şube yolu ve kolon borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması ve suyun kullanılmadığı zamanlarda çok az miktarda açık bırakılması sonucunda borularda ortaya çıkacak donmalar önleneceği, vatandaşların gerekli tedbiri almaları gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Belediye yetkilileri, yaşanabilecek Karbonmonoksit zehirlenmeleri musluk ve su pompalarının donması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.