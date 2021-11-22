Kilis'te Avcılar denetlendi

Kilis’te Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Avcılar denetlendi.
Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Avcılar denetlendi.
Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü personeli tarafından Av alanlarında Av Koruma-Kontrol faaliyetlerinde avcılar denetlendi. Avcıların, belgelerini inceleyen Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü personeli, Avcıların kurallara uygun avlandığı belirlendi. Avcıların kurallara uygun şekilde avlanmalarını isteyen görevliler, denetimlerin özellikle hafta sonları devam edeceği bildirildi.