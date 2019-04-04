Kilis'te Avrupa'da öğrenim görmek isteyen öğrenciler için yabancı dil sınavı

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde Avrupa'da öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrenciler, Yabancı Dil Sınavına katıldılar. Mühendislik-Mimarlık Fakültesindeki 2 amfi ve 4 sınıfta gerçekleştirilen ve 200 öğrencinin katıldığı sınavda, öğrencilere yabancı dil yeterliklerini ölçmeye yönelik 55 soru yöneltildi. Başarılı olup program kapsamında yurt dışına gitmeye hak kazanacak olan öğrenciler, Avrupa ülkelerinde burslu olarak öğrenim görerek hem Türkiye'yi temsil edecek hem de Avrupa deneyimlerini ve yabancı dil pratiklerini arttırmış olacaklar.