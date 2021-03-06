Kilis'te bağevlerinde toplanmak yasaklandı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, turuncu listede yer alan Kilis'te Covid-19 salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “"Yapılan saha denetimlerinde hafta içi ve sonlarında kişilerin meskun mahalden uzak bahçe, bağ evleri gibi alanlarda kalabalıklar halinde toplanarak sosyal, fiziki mesafe kurallarını ihlal ettiği, salgınla mücadele kapsamında alınmış olan tedbirlere muhalefet ettiği, bu ihlallerin Kovid-19 vakalarının yayılım hızını arttırdığı tespit edilmiştir. Anılan durum sebebiyle hafta içi ve sonlarında kişilerin meskun mahalden uzak bahçe, bağ evleri gibi alanlarda kalabalıklar halinde toplanmasının yasaklanmasına, görev ve sorumluluk sahasına göre ilgili kolluk birimlerince etkin denetim yapılmasına karar verilmiştir. Kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacak” denildi.