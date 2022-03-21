Kilis'te bal ormanı oluşturuluyor

Kilis Merkeze bağlı Başmağara köyü kırsalında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi için kurulan bal ormanına fidan dikim töreni yapıldı. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Türkiye'nin ormanlarının yaklaşık olarak yüzde 50 bozuk vasıflı yapılar olduğunu ifade ederek, ''Bal ormanlarının tesis edilmesi ile bozuk vasıflı ormanlarımızın hem miktarı azalacak hem de rehabilitasyonu sağlanacaktır. Bitki örtüsünün çeşitlendirilmesi ve artmasıyla topraklarımız erozyona karşı korunmuş olacaktır. Bal üretiminin sağlıklı bir ortamda yapılması ve artması ile orman köylümüzün gelir düzeyi artacak. Başmağara köyünde 2 bin dekar olarak planladığımız bal ormanı içerisinde, 56 adet arılık, 2 adet arıların su ihtiyacını gidermek için gölet yapılmıştır. Başmağara köyünde 2020 yılında 25 bin adet ballı bitki dikildi. 2022 yılında akasya, biberiye, kekik gibi değişik türlerde 15 bin adet fidan dikilecektir. Toplam 40 bin adet ballı bitki dikilmiş olacaktır” dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk de bitki çeşitliliği için bal ormanı oluşturulduğunu ifade ederek, “Biberiye gibi fidanlar dikiyoruz. Bal üretiminin artmasını bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bal ormanına fidan dikildi.