İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te başıboş dolaşan Pitbull yakalanarak barınağa götürüldü

Kilis’te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, barınağa götürüldü.

Kilis'te başı boş dolaşan sahipsiz Pitbull, barınağa götürüldü.


Cumhuriyet Caddesinde başı boş dolaşan ve yaralı olduğu bildirilen Pitbull köpeği gören vatandaşlar durumu Kilis Belediyesine bildirdi.


Sahibi olmayan ve Kilis'in en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde dolaşan Pitbull cinsi köpek, belediye yetkilileri tarafından yakalanarak, hayvan barınağına götürüldü. Yaralı olan Pitbull köpeğin tedavisine barınakta başlandığı bildirildi.

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