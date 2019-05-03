Kilis'te Bilgi Yarışması

Kilis'te, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültürü Bilgi Yarışmasının finali yapıldı.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12 lisenin yarıştığı Kilis Kültürü Bilgi Yarışmasının finali Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Turfanda, Yarışmaya katılan tüm liselere teşekkür ettiğini ifade ederek, “Birinci olan Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tebrik ederiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kültürüne ve değerlerine sahip çıkan başarılı bir nesil yetiştirmek için elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmaya devem ediyoruz” diye konuştu.