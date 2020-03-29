Kilis'te bin 244 yaşlıya yardım

Kilis'te, “Büyüklerimiz Bize Emanet” uygulaması kapsamında bin 244 yaşlıya 290 kamu çalışanı aracılığıyla yardım yapıldığı bildirildi.

Kilis Valiliği tarafından yürütülen Vefa Sosyal Destek Gurubu çalışmaları kapsamında, en büyük risk grubunda olan ve dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını takip etmek için, “Büyüklerimiz Bize Emanet” uygulaması oluşturuldu. Bu uygulama ile 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan yaşlılar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline emanet ediliyor. 290 Kamu çalışanı gönüllüsü ve yaşlıların arasında iletişim sağlanmakta ve ihtiyaçlarının giderilmesi için bire bir destek veriliyor. Kendisine yaşlı emanet edilen kamu çalışanı sorumlu olduğu yaşlıların bir talebi yoksa bile periyodik olarak aramakta veya gerekli gördüğünde temastan kaçınma ile sosyal mesafe kurallarına uyarak ziyaret ediliyor. Bu çalışmayla Kilis'te, ilgilenecek yakını olmayan bin 244 yaşlıya 290 kamu çalışanı aracılığıyla, gıda yardımı, zorunlu durumlar için seyahat belgesi, sağlık hizmeti, market alışverişi, maaş-banka işlemleri ve destek olabileceği diğer konularda bire bir hizmet veriliyor.