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Kilis'te bin 300 kişilik iş için 6 bin 300 kişi başvurdu

Kilis’te kamu kuruluşlarında çalışacak bin 300 kişilik iş için 6 bin 300 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kura ile belirlendi.

Kilis'te kamu kuruluşlarında çalışacak bin 300 kişilik iş için 6 bin 300 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kura ile belirlendi.


Kilis'te kamu kurum ve kuruluşlarda İşkur'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere bin 300 kişinin işe alınacağı açıklandı. 6 bin 300 kişi işe girmek için başvuru yaptı. Çok sayıdaki başvuru nedeniyle noter huzurunda Beşevler Stadyumu'nda çekiliş yapıldı.


Bugün ve yarın noter huzurunda kura ile belirlenecek olan bin 300 kişi Ocak 2019 tarihinde işe başlayacağı bildirildi.

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