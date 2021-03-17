İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te bin 40 personelin katılımıyla denetim yapıldı

Kilis’in korona virüs rakamlarında çok yüksek riskli iller arasında bulunması nedeniyle bin 40 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Kilis'in korona virüs rakamlarında çok yüksek riskli iller arasında bulunması nedeniyle bin 40 personelin katılımıyla denetim yapıldı.


Kilis Valiliği koordinesinde Kilis merkez, Polateli, Musabeyli, Elbeyli ilçelerinde salgınla mücadele çerçevesinde bin 40 personelin katılımıyla toplu ulaşım araçları, işyerleri, kişiler, toplumsal etkinlikler ve izolasyon yükümlülüğü kapsamında denetimler yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.