İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te bin 500 kişilik iş için 11 bin 482 başvurdu

Kilis’te 6 aylık geçici iş için bin 500 kişi alınacağının açıklanmasından sonra 11 bin 482 kişi başvurdu.

Kilis'te 6 aylık geçici iş için bin 500 kişi alınacağının açıklanmasından sonra 11 bin 482 kişi başvurdu.


Kilis'te kurumlarda 6 ay çalışacak bin 500 işçi alınacağının duyurulmasından sonra 5 gün içerisinde İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuranların sayısının 11 bin 482 kişinin başvurdu bildirildi. 6 aylık iş için müracaat edenlerin güvenlik soruşturmasının ardından Şubat ayı içerisinde yapılacak noter kurasıyla ismi çıkanlar göreve başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.