Kilis'te bin 500 kişilik iş için 11 bin 482 başvurdu

Kilis'te 6 aylık geçici iş için bin 500 kişi alınacağının açıklanmasından sonra 11 bin 482 kişi başvurdu.

Kilis'te kurumlarda 6 ay çalışacak bin 500 işçi alınacağının duyurulmasından sonra 5 gün içerisinde İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuranların sayısının 11 bin 482 kişinin başvurdu bildirildi. 6 aylık iş için müracaat edenlerin güvenlik soruşturmasının ardından Şubat ayı içerisinde yapılacak noter kurasıyla ismi çıkanlar göreve başlayacak.