Kilis'te binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kilis'te ağır hasarlı binanın çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri kaydeden vatandaşlar çöken binanın içerisinde 2 hurdacının bulunduğunu söylemesi ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Kilis Şehit Sakıp Mahallesi Santral Parkı Sokak'ta bulunan bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Binanın çökme anı ve panik anları cep telefonu kamerasında

Binanın çökme anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bina içerisinde ve çevresindekilerin vatandaşlar tarafından uyarılma anları ve yapılan uyarılardan çok kısa bir süre sonra binanın büyük bir gürültüyle çökme anları yer aldı. Çökmeni ardından yaşanan panik anları ve etrafı toz bulutu kaplama anları da görüntülerde yer aldı.