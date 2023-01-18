Kilis'te bir evde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te polis tarafından bir sokakta düzenlenen operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tosyalı Mahallesi Bağlı sokakta göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler evde yapılan aramalarda kadın ve çocukların bulunduğu toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken 1 kişinin de firari olduğu öğrenildi. Ekipler firari şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, sınır dışı edilecek göçmenler ise üst aramalarının ardından işlemler için polis merkezine götürüldü