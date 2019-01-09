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Kilis'te bir günde dört mevsim yaşandı

Kilis’te bir günde dört mevsim birden yaşanırken, gece yağmur, sabaha karşı kar yağışından sonra güneş açtı.

Kilis'te bir günde dört mevsim birden yaşanırken, gece yağmur, sabaha karşı kar yağışından sonra güneş açtı.


Kilis'te etkili olan yağışlarla kuraklık atlatılırken, önceki yıllara oranla yağış oranı 3 kata çıktı. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Kentin yüksek noktaları ile Musabeyli ilçesine kar yağdı. Sabah saatlerinden itibaren de güneşin etkili olduğu Kilis'te, adeta bir günde dört mevsim birden yaşadı.

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