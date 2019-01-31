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Kilis'te bisiklet dağıtımı devam ediyor

Kilis’te belediye tarafından uygulanan 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor.

Kilis'te belediye tarafından uygulanan 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor. Kampanya çerçevesinde bu günde bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın, mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine başlatılan “15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası devam ediyor. 7 Aralık Stadyumunda bisiklet dağıtımında bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bisiklet dağıtmaya devam ettiklerini ifade etti.


Başkan Kara'nın konuşmasından sonra çocuklar bisikletlerini almak için tribünden atlayarak adeta birbirleriyle yarıştı. Bisikletlerini alan çocuklar ile aileleri motosiklete yükleyip evlerine götürdü.

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