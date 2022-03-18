Kilis'te “Bölgesel Göç Araştırmaları: Gaziantep Örneği” konferansı

7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe'nin yönlendirici ve Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Karadaş'ın konuşmacı olduğu “Bölgesel Göç Araştırmaları: Gaziantep Örneği” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi. Karadaş, Gaziantep'in göç konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek, Fakat göç araştırmalarında, sosyal yaşamda var olan deneyimler üzerinden teorik temellendirmelerin yapılmadığına işaret etti. Karadaş, akademik göç araştırmalarında mevcut olan durumun betimlenmesiyle yetinildiğini dinleyicilere aktararak, ampirik (deneysel) olan malzemenin soyut bir kuram haline dönüşmediğini ve bir disiplin çerçevesi oluşturacak yeterli bilgi birikiminin oluşmadığını vurguladı. Karadaş, teorik temel eksikliğinin de hali hazırda yapılan ve yapılacak olan çalışmaların kalitesi açısından başat bir sorun oluşturduğunu vurguladı. Karadaş, göç çalışmalarında teorik anlamda var olan problemin bilimsel veri toplama ve analizinde pek çok problemi de ortaya çıkardığını, saha araştırmalarının bölgeden veri toplamaktan ibaret kalıp, araştırmacılar tarafından yeterli miktarda gözlem yapılmamasının da bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Karadaş, yaşanılan bu problemlere çözüm olarak sosyal hayatta var olan deneyimin detaylı ve uzun vadeli saha araştırmalarının yönlendiriciliğinde elde edilen argümanlar üzerinden rafineri epistemik temellendirmeler yapmanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi. E-konferans soru-cevap kısmından sonra sona erdi.