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Kilis'te bonzai ele geçirildi

Kilis’de jandarma ekipleri, bir evde yaptıklara aramada 56,5 gram Bonzai cinsi uyuşturucu madde, 4 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçildi.

Kilis'de jandarma ekipleri, bir evde yaptıklara aramada 56,5 gram Bonzai cinsi uyuşturucu madde, 4 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Ekrem Çetin N.G isimli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde yapılan aramada neticesinde, 56,5 gram Bonzai cinsi uyuşturucu madde, 4 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile suç geliri olan 825 TL para ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak, N.G, Y.B ve K.Z., M.Ü, Z.A.K, M.G ve H.K. gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

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