Kilis'te boz fıstıkları kavlatma işlemi başladı

Kilis'te yeni mahsul "boz" olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadına başlanırken, ürünlerin 'kavlatma' denilen kabuğundan ayırma işlemleri de hummalı bir şekilde yapılmaya başlandı.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadı Kilis'te sürerken, toplanan fıstıklar fabrikalarda dış kabuğu ayırtıldıktan sonra kurutuluyor. Fıstık üretiminde Türkiye'de 7'ıncı sırada bulunan kentte, 75 bin dekar alanda üretim yapılırken, 4 bin 500 ton ürün elde ediliyor.

Kavlatma telaşı

Fıstık ağaçlarından toplanan fıstıklar, fabrikaya getiriliyor. Burada kavlatma denilen işlem yapılarak dış kabuğu makineden çıkarıldıktan sonra fıstık yıkanıyor. İçi boş olan fıstıklar su yüzeyinde kaldığı için içerisi dola olan fıstıklar kurumak üzere seriliyor. Ortalama 2 gün süren kurutulma işleminden sonra fıstığın içerisi çıkarıldıktan sonra tatlı ve baklava yapımında kullanılıyor.

Fıstık kavlatma fabrikası sahibi Süleyman Mercimek, fıstıkların toplanmaya başlandığını ifade ederek, "Toplanan fıstıklar fabrikaya getiriliyor. Fabrikadaki makinelerden dış yeşil kabuklarından ayrılıyor. Biz buna kavlatma diyoruz. Fıstıklar kavlatıldıktan sonra eleğe girmektedir. Suya giren fıstıkların içi boş olanlar suyun yüzünde kalır, dolusu alta iner, daha sonra dolu fıstıklar seriliyor. İki gün kuruduktan sonra toplanmaya başlanıyor. Fıstığın kavlatma işleminden 1 TL 30 kuruş alıyoruz" diye konuştu.