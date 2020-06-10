Kilis'te caddeler hareketlendi

00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis caddeleri hareketlendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasının serbest bırakılması ve 65 yaş üzerinin günün belirli saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmesinden sonra Kilis'te hareketlilik başladı. uriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te pandemi süresince evlerinde kalan vatandaşlar, belirli kriterlerde izin verilmesinden sonra çarşıya adeta akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kentte, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.