İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te caddelere son bahar bakımı

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki ağaçların budaması yapılarak, park, bahçe, cadde ve refüjlere bakım yapılıyorPark ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan yapılıyor.

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki ağaçların budaması yapılarak, park, bahçe, cadde ve refüjlere bakım yapılıyor


Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Parklarda bulunan banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımı yapıldıktan yapılıyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Park bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.