İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te çalı süpürgesi satışı başladı

Kilis’te zeytin ağacının altına düşen zeytin tanelerini süpürmede kullanılan çalı süpürgesinin tanesi 6 TL’den satılmaya başlandı.

Kilis'te zeytin ağacının altına düşen zeytin tanelerini süpürmede kullanılan çalı süpürgesinin tanesi 6 TL'den satılmaya başlandı.


Kilis'te zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin önemli zeytincilik kentlerinden olan Kilis'te, zeytin hasadının başlaması nedeniyle zeytin tanelerini ağaçların altından süpürmeye yarayan çalı süpürgesinin satışları da başladı. Süpürge satıcısı Uğur Çiftçi, Sabah Pazarında 6 TL'den satılan çalı süpürgesine vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti.


Çiftçi, “Zeytin ağaçlarından dökülen zeytin tanelerini süpürmeye yarayan ve diğer süpürgelere oranla daha dayanıklı olan çalı süpürgesini, zeytin hasadı yapanlar tercih ediyor. Çalı süpürgesinin tanesini 6 TL satıyoruz ”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.