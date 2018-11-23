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Kilis'te çalınan ATV motosiklet Nizip'te bulundu

Kilis’ten, çalınan ATV motosiklet, Gaziantep’in Nizip İlçesinde yakalandı.

Kilis'ten, çalınan ATV motosiklet, Gaziantep'in Nizip İlçesinde yakalandı.


Kilis'in Narlıca köyünden çalınan ATV Motosiklet üzerine soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) tarafından Suriye uyruklu Y.İ. [(20) ATV motosikletle ile birlikte Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakalandı. ATV tipi motosiklet sahibine teslim edildi. Motosiklet hırsızı Suriye uyruklu Y.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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