Kilis'te çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldı

Gıda Bankası yetkilileri tarafından korona virüse karşı tedbir amaçlı vatandaşlara, hijyen ve dezenfekte çalışmaları kapsamında Gıda bankasında kayıtlı 7 bin aileye 5 litre çamaşır suyu, el sabunu, sıvı el sabunu, 1 adet dezenfektan, 1 adet bez maske 1 adet pazar çantası ve pandemi ile ilgili broşürler ile birlikte dağıtımı başladı. Kısa sürede dağıtımın tamamlanması bekleniyor.