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Kilis'te çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıttı

Kilis’te dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunmak amacıyla Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından vatandaşlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldıGıda Bankası yetkilileri tarafından korona virüse karşı tedbir amaçlı vatandaşlara, hijyen ve dezenfekte çalışmaları kapsamında Kilisli vatandaşlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtımı yapıldı.

Kilis'te dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunmak amacıyla Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından vatandaşlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldı


Gıda Bankası yetkilileri tarafından korona virüse karşı tedbir amaçlı vatandaşlara, hijyen ve dezenfekte çalışmaları kapsamında Kilisli vatandaşlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtımı yapıldı. Çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtımının hız kesmeden süreceği bildirildi.

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