Kilis'te Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü kutlamaları

Kilis'te, Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü Kilis'te etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Asri mezarlıktaki Şehitlikte gerçekleştirilen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, garnizonda görevli subaylar, daire amirleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra Kuran-ı Kerim okunmasına müteakip İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua etti. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile sona erdi.