Kilis'te cevizli sucuk üretimi başladı

Kilis'te geçmişi yüz yıllara dayanan yöresel lezzetlerden ev yapımı cevizli sucuğun üretimine başlandı. Yoğun emek ile hazırlanan cevizli sucukların kilosu 100 TL'den satılıyor.

Cevizli sucuk tüketiminin daha yaygın olarak yapıldığı Kilis ve çevresinde, geçmişi yüz yıllara dayanan yöresel bir tatlı olan cevizli sucuk üretimi başladı. Bağ bozumu sonrasında yapılan üzüm sucuğu, genellikle kışın tüketilen bir tatlı olma özelliğini taşıyor. Yeni mahsul cevizlerin toplanmasıyla ile birlikte üzüm sucuğu yapım başladı. Üzüm sucuğu bir hayli zor aşamalardan geçtikten sonra tüketime hazır hale geliyor. İplere dizilen sucuklar kurutulduktan sonra serin yerlerde tüketim için bekletiliyor.

Üzüm bağlarından toplanan üzümler, yıkandıktan sonra curun diye tabir edilen havuzda tepelenerek, üzüm suyu çıkarıldıktan sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor. Bir miktar nişasta ile mayalanıyor. Bahçelerden toplanan cevizlerin içleri çıkarılarak, iplere düzülüyor. Kaynayan üzüm suluna batırılan cevizle kurutulmaya bırakılıyor.

“Ev yapımı cevizli sucuğun kilosu 100 TL'den alıcı buluyor”

Cevizli sucuk üreticisi Ahmet Mesut Özgür, yoğun talep olduğunu ifade ederek, “Kilis'e özgü kendi üzümlerimizle yapıyoruz. Üzümleri topladıktan sonra tepeleyerek suyunu çıkarıyoruz. Kaynatıyoruz, soğutmaya bırakıyoruz. Üzümün suyunu bir daha kaynatıyoruz. Az bir nişasta ile mayalama işlemi yapılıyor. İplere dizilen cevizler, üzüm suyuna batırılıyor. Biraz meşakkatli bir iş iki üç günümüzü alıyor. Cevizli sucuğun organik olarak üretiliyor. Kilosunu 100 TL'den satılıyor. Doğal yöntemlerle üretildiği için yoğun bir talep var. Çünkü üzüm suyuyla yapıyoruz. Pekmezle değil, glikoz ile yapmadığımız için talep fazla oluyor. Cevizli sucuk kışın vitamin deposudur” ifadesini kullandı.