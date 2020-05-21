İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te çevre yatırımı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Atık su arıtma tesisi çıkış suları dezenfeksiyon üniteleri projesini hayata geçireceklerini söyledi.


Başkan Bulut, Belediye atık su arıtma tesisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak atık suların arıtımı yapıldığını ifade ederek, “Arıtılan atık suların tarımsal sulamada kullanılabilmesi için gerekli olan dezenfeksiyon ünitelerinin ise 16 Haziran 2020 Tarihinde ihalesi yapılarak, 1 yılda bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca tesisimiz tamamlandığında evsel atık suları uygun deşarj kriterlerine getirilerek ayda 450 bin ton atık suyu tarım arazilerinde yeniden kullanmayı amaçlıyoruz. İlimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.