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Kilis'te çiftçilere bağ budama teknikleri eğitimi

Kilis’te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, bağcılık yapan çiftçilere yeni bağ budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kilis'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, bağcılık yapan çiftçilere yeni bağ budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Kilis ve ilçelerinde çiftçilere, ” Budama konusunda çiftçilere, yeni bir tekniğin, bir pratiğin, bir metodun nasıl olduğu ve nasıl yapılacağının uygulamalı olarak eğitim verildi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, teknik personeller tarafından çiftçilere budama teknikleri konusunda eğitim verildiğini belirterek, “İlimiz merkeze bağlı Gözkaya, Gülbaba Köyü Genç çiftçi projesiyle kurulan Yüksek Sistem Bağ alanları ve Polateli İlçe merkezinde bulunan Geleneksel Bağ alanlarında Budama konusunda Metot Demonstrasyon çalışması yaptı. Budama Demonstrasyonu ile budamanın amacı, budama şekilleri, budama ile yüksek sistem bağcılıkta terbiye şekli, üzüm çeşidine göre bırakılacak göz ve çubuk sayısı gibi konular hakkında üreticilerimize ve bölge budamacılarına sahada uygulamalı olarak eğitimler verildi” dedi.

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