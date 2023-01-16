Kilis'te çiftçilerin 'sarı kod' sevinci

Kilis'te meteorolojinin sarı kod ile yaptığı şiddetli yağış uyarısı, üreticileri memnun etti.

Meteorolojinin sarı kod ile duyurduğu şiddetli yağış beklentisinin ardından sevinç yaşayan çiftçiler, bölgede yetişen arpa, buğday gibi hububat için bol yağış gerektiğini belirtti. Arazilerde incelemelerde bulunan Kilis Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Güven Özdemir, "Çok şükür 3 gün yağışlı. Meteorolojinin yağmur ihbarı vermesi ile çiftçimizin yüzü güldü. En çok bu yağışlar buğday, arpa ekimine yarayacak. Çiftçimizin yüzü gülecek. Bundan dolayı inşallah yağışlar umutları da yeşertecek. Şuanda yağış ile beraber toprağa atılan buğday, arpa tohumunun yeşereceğine inanıyorum. 3 gün boyunca iyi bir yağış olursa, inşallah ilerleyen dönemlerde kuraklık konusunda daha büyük problem yaşamayız, ciddi bir hasar olmadan kuraklığı atlatırız” diye konuştu.

Küresel ısınmadan etkilenen Türkiye'de yağış azlığını en çok hisseden illerden birinin Kilis olduğunu ifade eden Özdemir, bu durumun en fazla etkisini tarımda yaşadıklarını anlattı. Kilis açısından kuraklığın hububat gibi bol su isteyen ürünlerin verimini düşüreceğini belirten Başkan Özdemir, verimin de rekolteyi gerileteceğini ve ürüne ulaşmanın zorlaşabileceğini ifade etti.

Öte yandan, meteorolojinin bugün için sarı kod ile şiddetli yağış uyarısının yaptığı kentte yağmurların salı gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.