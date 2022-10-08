Kilis'te çiftçiye fidan desteği

Kilis'te çiftçiye dağıtılan 50 bin zeytin, 100 bin Antep fıstığının fidanlarının tutup tutmadığı kontrol edildi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafında Kilis'teki geçen yılı sonu ve bu yıl içerisinde çiftçilere 50 bin adet zeytin fidanı, 100 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı. Çiftçilere gelir getiren destekler sağlamayı amaçlayan dernek, Ziraat Odası iş birliğinde 100 bin adet de Antep fıstığı fidanı dağıttı.

Bölge Başkanı İsmet Gümüş, "Geçen yılın sonu ve bu yılın başında 50 bin zeytin fidanı ile 100 bin Antep fıstığı fidanı dağıttık. Projeyi Ziraat odasıyla birlikte gerçekleştirdik. Bu yıl sonu ve önümüzdeki yılın başında daha fazla dağıtmak istiyoruz. Bize ne kadar fidan bağışında bulunulursa o kadar fazla dağıtırız. Bugün dikilen fidanları yerinde inceledik, nerede ise tamamı tutmuş, gerçekten sevinçliyiz. Çiftçilerimize ücretsiz fidan dağıtımı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ise ÇEKUD ile işbirliği yaptıklarını ifade ederek, “Tüm vatandaşlarımızı fidan bağışına çağırıyorum. Çiftçilerimize dağıttığımız bu ücretsiz fidanlar, büyük faydası var. Bu nedenle Bölge Başkanı İsmet Gümüş ile bağışta bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.