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Kilis'te çocuğunu alan alışverişe koştu

Kilis’te 0-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alanlar alışverişe koşunca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Kilis'te 0-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alanlar alışverişe koşunca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-14 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alarak, bayram alışverişi yapmak için giysi ve ayakkabı satan iş yerlerine akın etti. Bu nedenle kentte istenmeyen görüntüler oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

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