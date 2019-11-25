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Kilis'te çocuklar alev kapanından kurtarıldı

Kilis’te, aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.

Kilis'te, aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şıhmehmet Mahallesi Şıh Muhammed Bedevi Türbesi yolu üzerinde bulunan 7 göçmen ailenin kaldığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri gönderildi. Vatandaşlarında yardımıyla 13 çocuk itfaiye, sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 çocuğun hafif yangın sonucu çeşitli yerlerinde yanık olduğu diğer çocuklarında dumandan etkilendiği bildirildi. İtfaiye ile Polis yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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