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Kilis'te Covid-19 denetimi sürüyor

Kilis’te, İl Salgın Denetim Merkezi görevlileri tarafından Covid-19 denetimleri sürüyor.

Kilis'te, İl Salgın Denetim Merkezi görevlileri tarafından Covid-19 denetimleri sürüyor.


Kilis Valiliği bünyesinde kamu kurum ve kuruluşları personelinin içinde bulunduğu İl Salgın Denetim Merkezi Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler ara vermeden devam ediyor. Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilenlere idari yaptırım, tutanak düzenlenirken, devamında ise ceza arttırılarak uygulanacağı bildirildi. Denetimlerde özellikle kahvehane kıraathane çay bahçesi ganyan bayileri konaklama tesisleri kafeteryalar semt pazarları ve İnternet Kafelere ağırlık verildiği bildirildi.

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