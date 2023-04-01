İhlas Haber Ajansı

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Kilis'te DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Kilis’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı istihbari çalışmalar ve araştırmalar neticesinde Suriye'de silahlı terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren bir şahsın yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışında olduğunu tespit etti. Yapılan tespitin ardından harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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