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Kilis'te deprem tatbikatı

Kilis’te AFAD personeli deprem tatbikatı yaptı.

Kilis'te AFAD personeli deprem tatbikatı yaptı.


AFAD İl Müdürlüğü personeli 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında her an göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatları sürdürüyor. Arama kurtarma ekipleri, Kendi eğitimleri ve tatbikatlarının yanı sıra mesai mefhumu gözetmeden vatandaşın bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara Temel Afet Bilinci ve Depremle ilgili eğitimler düzenleniyor. Deprem haftası nedeniyle eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

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