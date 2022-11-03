İçişleri Bakanlığının 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Kilis'te Deprem ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı.

Mehmet Pişkin Yatılı Kur'an Kursu'ndaki deprem tatbikatında ilk sirenin çalmasıyla 'çök, kapan, tutun' yöntemi uygulandı, ikinci siren sesinde ise bina boşaltıldı. Tatbikatı Kilis Valisi Recep Soytürk'te izledi.

Kilis il müftülüğü, ilçe müftülüğü ve kuran kurslarımızda toplam 25 noktada yaklaşık 800 öğrenci ve diyanet çalışanlarının katılımı ile tatbikata katıldı.